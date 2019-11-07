Hakkari'de terörle mücadele

Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Çukurca ilçesi Taşbaşı köyü kırsalı ile Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkisinde önceki gün 2 sığınak tespit edildi.

Ekiplerin sığınaklarda yaptığı aramalarda, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait şarjör ve 20 fişek, 11 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 dinamit lokumu, 150 elektrikli fünye, 302 metre infilaklı fitil, 500 metre bakır tel, 10 kilogram amonyum nitrat, 3 akü ve pil bloğu, 8 tüp, uyku tulumu ve çok sayıda çorap, 2 hilti, lehim makinesi, spiral makinesi, mutfak robotu, çeki halatı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.