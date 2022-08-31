Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

31.08.2022 18:46
Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, Taşbaşı köyü kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Hakkari, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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