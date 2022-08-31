Hakkari Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, Taşbaşı köyü kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Hakkari, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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