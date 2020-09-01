Hakkari'de tespit edilen EYP imha edildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca bölgesinde icra edilen operasyonda tespit edilen el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, "Kahraman komandolarımız Hakkari Çukurca'da icra edilen operasyonlarda terör örgütüne ait 2 lançer ile 1 EYP ele geçirdi. EYP, METİ timimizce imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:09 - Kaynak: AA
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