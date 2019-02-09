Hakkari'de Tipi Yüzünden Mahsur Kalan Vatandaşları Mehmetçik Misafir Etti

Hakkari'de tipi yüzünden mahsur kalan vatandaşları Mehmetçik misafir etti.

Hakkari'de tipi yüzünden mahsur kalan vatandaşları Mehmetçik misafir etti.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari'nin Serbest ve Çığlı yerleşim birimleri arasında dün gece yoğun tipi ve kardan dolayı 15'i kadın, 2'si çocuk 42 vatandaşımız mahsur kaldı. Karayolları ekibi yolu açıncaya kadar vatandaşlarımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Serbest Üs Bölgesinde misafir edilerek ağırlandı" denildi. - ANKARA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Generali Görevden Aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Milli Takımla Anlaştığı İddia Edildi

FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı

Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane İçin Kapatma Kararı