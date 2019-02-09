Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Tipi Yüzünden Mahsur Kalan Vatandaşları Mehmetçik Misafir Etti

Hakkari'de Tipi Yüzünden Mahsur Kalan Vatandaşları Mehmetçik Misafir Etti

39 dakika önce

Hakkari'de tipi yüzünden mahsur kalan vatandaşları Mehmetçik misafir etti.

Hakkari'de Tipi Yüzünden Mahsur Kalan Vatandaşları Mehmetçik Misafir Etti, System.String[]
Hakkari'de tipi yüzünden mahsur kalan vatandaşları Mehmetçik misafir etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari'nin Serbest ve Çığlı yerleşim birimleri arasında dün gece yoğun tipi ve kardan dolayı 15'i kadın, 2'si çocuk 42 vatandaşımız mahsur kaldı. Karayolları ekibi yolu açıncaya kadar vatandaşlarımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Serbest Üs Bölgesinde misafir edilerek ağırlandı" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:55 Kaynak: İHA

Hakkari, 3. Sayfa
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