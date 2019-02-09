Hakkari'de Tipi Yüzünden Mahsur Kalan Vatandaşları Mehmetçik Misafir Etti
39 dakika önce
Hakkari'de tipi yüzünden mahsur kalan vatandaşları Mehmetçik misafir etti.
Hakkari'de tipi yüzünden mahsur kalan vatandaşları Mehmetçik misafir etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari'nin Serbest ve Çığlı yerleşim birimleri arasında dün gece yoğun tipi ve kardan dolayı 15'i kadın, 2'si çocuk 42 vatandaşımız mahsur kaldı. Karayolları ekibi yolu açıncaya kadar vatandaşlarımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Serbest Üs Bölgesinde misafir edilerek ağırlandı" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:55 Kaynak: İHA
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