Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Tipide Mahsur Kalan 42 Kişi, Mehmetçiğin Misafiri

Hakkari'de Tipide Mahsur Kalan 42 Kişi, Mehmetçiğin Misafiri

33 dakika önce

HAKKARİ'de, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Serbest ve Çığlı arasında mahsur kalan 2'si çocuk 42 kişi, TSK'nın üs bölgesinde misafir edildi.

Hakkari'de Tipide Mahsur Kalan 42 Kişi, Mehmetçiğin Misafiri, System.String[]
HAKKARİ'de, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Serbest ve Çığlı arasında mahsur kalan 2'si çocuk 42 kişi, TSK'nın üs bölgesinde misafir edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamayla dün gece Hakkari'nin Serbest ve Çığlı yerleşim birimleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 42 kişinin askerler tarafından misafir edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Hakkari'nin Serbest ve Çığlı yerleşim birimleri arasında dün gece yoğun tipi ve kardan dolayı 15'i kadın, 2'si çocuk 42 vatandaşımız mahsur kaldı. Karayolları ekibi yolu açıncaya kadar vatandaşlarımız TSK'nın Serbest Üs Bölgesi'nde misafir edilerek, ağırlandı" denildi. 

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:00 Kaynak: DHA

TSK, Kar, Hakkari, Güncel
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