Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Tırmanış Eğitimi"

Hakkari'de "Tırmanış Eğitimi"

42 dakika önce

Hakkari'de aralarında doktor, avukat, öğretmen ve öğretim üyelerinin de bulunduğu bazı vatandaşlar, yaz aylarındaki dağ ve kaya tırmanışı faaliyetlerine katılmak için eğitim alıyor.

Hakkari'de
Hakkari'de aralarında doktor, avukat, öğretmen ve öğretim üyelerinin de bulunduğu bazı vatandaşlar, yaz aylarındaki dağ ve kaya tırmanışı faaliyetlerine katılmak için eğitim alıyor.

TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, Kapalı Spor Salonu'nda hazırlanan alanda katılımcılara tırmanış eğitimini uygulamalı şekilde anlatıyor.

Ertunç, yaptığı açıklamada, kentte dağcılık sporunun hızlı şekilde geliştiğini söyledi.

Kaya tırmanışı sporunun da gelişmesi gerektiğine vurgu yapan Ertunç, "Doğa sporlarında olsun, dağ tırmanışların da olsun kaya sporları eğitimini mutlaka almamız gerekiyor. Kışın fazla kaya tırmanışı faaliyeti yapamadığımız için şu an jumar tırmanışı dediğimiz tırmanış eğitimini vermekteyiz. Doğa sporlarını ve dağcılığı daha ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

Eğitime yoğun ilgi olduğunu belirten Ertunç, şöyle konuştu:

"Avukatından tutun öğretmenine kadar tüm kesimlerden dağcı arkadaşlarımız mevcut. Bu arkadaşlarımız kaya tırmanışlarına da gelmektedirler. Malzeme eksiğimiz var. Kış tırmanışlarında kullanacağımız kamp malzemelerimiz eksik. Bunlar temin edilirse çok iyi olur. Burada yaklaşık 10 bayan arkadaşımız dağcılık sporuna gönül vermiş."

Dağcı Necmettin Ölmez de mart ayında yapmayı planladıkları Sümbül Dağı tırmanışı için jumar tırmanışı eğitimini aldıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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