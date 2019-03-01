Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Tiyatro Yarışması

Hakkari'de Tiyatro Yarışması

29 dakika önce

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından "hayallerini sahneye taşı" tiyatro yarışması düzenlendi.

Hakkari'de Tiyatro Yarışması, System.String[]
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından "hayallerini sahneye taşı" tiyatro yarışması düzenlendi.

Hakkari Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya 5 tiyatro ekibi katıldı.

Yarışmacıların hünerlerini sergilediği yarışmada, Hakkari Anadolu Lisesi ekibi birinci, Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu ikinci oldu.

Yarışmada aynı puanı alan Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Teknokent Koleji ekibi üçüncülüğü paylaştı.

Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, yaptığı açıklamada, gençleri sanatla buluşturmak istediklerini söyledi.

Amaçlarının geleneksel sanata sahip çıkan bireylerin yetişmesini sağlamak olduğunu anlatan Güldal, "Yarışmayı 4 kategoride düzenledik. Yeni yetenekler keşfettik. Dereceye giren gençlerimiz Van'da yapılacak olan bölge yarışmalarında ilimizi temsil edecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:16 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Hakkari, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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