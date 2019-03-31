Hakkari'de Toplam 5 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde AK Parti...
1 saat önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Hakkari'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Çukurca - Ensar Dündar - AK Parti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Hakkari
'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Çukurca
- Ensar Dündar
- AK Parti
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:46 Kaynak: AA
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