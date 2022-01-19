Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüş yerleri belirlendi - Son Dakika

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de miting alanı, toplantı yeri ve gösteri yürüyüş güzergahları belli oldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince valilik makamının 14.01.2022 tarih ve 65105496-33499-(12470)/2022/188/181 sayılı olurları ile miting alanı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri güzergah planlarının yeniden güncellendiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yeni Mahalle Derviş Eren Caddesi üzerinde Gupsii mevkii olarak bilinen Gupsi TOKİ konutları karşısı, il merkezinden Otluca köyü istikametine giderken yolun sol tarafında bulunan Seyitoğlu Beton Şantiyesinin yaklaşık 25 metre altında bulunan boş düz alandır. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre; Hakkari merkezinde düzenlenecek olan Hastane Kavşağı'ndan Katramaz Köprüsü istikameti (Sağlık Caddesi) Katramaz Köprüsü istikametinden Merzan Spor Sahasına kadar olan (Merzan Caddesi) yaklaşık bir kilometrelik güzergahtır. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre yapılacak gösteri yürüyüşlerindeki toplanma alanı (yeri) Hakkari Devlet Hastanesi önünde bulunan Hastane Kavşağı'dır. Katramaz Köprüsü - Sanayi yolu istikameti ile Katramaz Köprüsü Hastane Kavşağı'nı takiben Gençlik Caddesi ve Çölemerik Caddesi istikametleri ile bu istikametlerin ara ve tali sokakları dağılma yerleridir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre düzenlenecek toplantılarda; şehir merkezinde, belediye başkanlığının uygun göreceği yerler ile ilan panoları afiş ve pankart asılacak yerlerdir. Toplantının yapılacağı yer ve yürüyüş güzergahları üzerinde uygun yerlere afiş ve pankart asılabilir. Konu ile ilgili olarak genel hususlar aşağıda numaralandırılmıştır. Bu planlar valilik makamınca uygun görülmesine müteakip, yerel gazeteler ile valilik internet sitesinden ilan edildikten 15 gün sonra yürürlüğe girecektir. Bu planın yürürlüğe girmesi ile birlikte valilik makamının 27.01.2021 tarihli, 2021 yılına ait Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergah Planı yürürlükten kaldırılacaktır. Tespit olunan miting alanı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri krokisi ekte belirtilmiştir" denildi. - HAKKARİ