Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi - Son Dakika

Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi

24 dakika önce

Hakkari'de, 2020 yılında toplantı ve yürüyüşlerin gerçekleştirileceği alanlar belirlendi.

Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi, System.String[]

Hakkari'de, 2020 yılında toplantı ve yürüyüşlerin gerçekleştirileceği alanlar belirlendi.


Hakkari Valiliği, internet sitesinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yıl içinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bilgilendirmede, miting alanları, yürüyüş güzergahı, toplanılacak alan, dağılma yerleri, yasak yerler, afiş ve pankartların asılacağı yerler açıklandı.

Söz konusu alanlarla ilgili detaylı bilgiye valiliğin internet sitesinde ulaşılabilecek.

Hakkari Valiliği, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:24 Kaynak: AA
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