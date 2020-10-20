Hakkari'de toplu ulaşım araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Hakkari'de toplu ulaşım araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi

20.10.2020 09:23
Hakkari'de toplu ulaşım araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi, System.String[]

Hakkari İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Hakkari İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Kurul tarafından şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümlerin yürütülmesi ve gerekli entegrasyonların sağlanmasının kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile giriş yapılmasına, koronavirüs tedbirleri kapsamında Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, belediye ekipleri ve diğer birimler tarafından yapılan denetimlerin sıklaştırılmasına, camilerde imam ve müezzin tarafından cemaatin Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda ikaz edilmesi ve maskesiz camiye girilmemesinin sağlanmasına, mahalle denetim ekiplerinin ev ziyaretleri yaparak Kovid-19 ile ilgili vatandaşları bilgilendirip, yaptıkları çalışmaları emniyet ve jandarmaya bildirmesine, şehir içi toplu taşıma (belediye ve özel) araçlarında HES kodu uygulamasının faaliyete geçirilmesine ve özel toplu taşıma araçlarının da sisteme entegre edilmesine, alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de toplu ulaşım araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi - Son Dakika

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