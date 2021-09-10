Hakkari'de toprağa gömülü 160 kilo 'eroin' ele geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova merkeze bağlı Güldalı köyü kırsalında uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda yapılan arama- tarama faaliyetinde 6 çuval içerisinde araziye gömülü vaziyette toplam 160 kilo eroin ele geçirildi.Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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