Son dakika haberleri... Hakkari'de toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi

Son dakika haberler: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. İlçenin Yufkalı köyü kırsalında terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen, toprağa gömülü 7 el bombası bulundu. Bölgede operasyon sürüyor.

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