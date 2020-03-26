Hakkari'de toprağa gömülü eroin ve 10 bin tıbbi maske ele geçirildi - Son Dakika

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Hakkari'de toprağa gömülü eroin ve 10 bin tıbbi maske ele geçirildi
6 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama faliyetlerinde toprağa gömülü halde 117 kilo eroin, 10 bin tıbbi maske ve 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama faliyetlerinde toprağa gömülü halde 117 kilo eroin, 10 bin tıbbi maske ve 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi yönelik çalışmalarını sürdürürken, Yüksekova'ya bağlı Akpınar Köyü Golegiri Mezrası kırsalında yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında toprağa gizlenmiş vaziyette 177 kilo eroin, 10 bin tıbbi maske, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:08 Kaynak: DHA
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