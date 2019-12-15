Hakkari'de toprak damlı evde göçük - Son Dakika
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Hakkari'de toprak damlı evde göçük

6 saat önce

Hakkari'de karla karışık yağmurla birlikte toprak damlı bir evin tavanı çöktü.

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Hakkari'de karla karışık yağmurla birlikte toprak damlı bir evin tavanı çöktü.


Biçer Mahallesi'nde ikamet eden 6 nüfuslu Bedel Dayan isimli vatandaşın kaldığı toprak damlı evinin mutfak bölümü yağışlara dayanamayarak çöktü. Çökme sonucu can kaybı yaşanmazken, evde tehlikenin devam ettiği belirtildi. Toprak damlı evde kiracı olan 55 yaşındaki Bedel Dayan, yağışların neden olduğu çökme sonucu evlerinin kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, kar sularının da evlerine girdiğini söyledi. Dayan, "Dün gece yağışlardan dolayı evimin mutfak kısmında çökme meydana geldi. O esnada uyuyorduk. Büyük bir gürültüyle uyandık. Şans eseri kırılın kütük mutfak dolabının üzerinde askıda kaldı. Eğer mutfak dolabı destek vermeseydi evin hepsi çökebilirdi. Her yağış döneminde bu sorunları yaşıyoruz. Şu an çöken kısımdan evimizin içine yağmur ve kar giriyor. Bunun önüne geçemiyoruz. Yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz" diye konuştu. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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