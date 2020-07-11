Hakkari'de toprak damlı evin damı çöktü - Son Dakika

Hakkari'de toprak damlı evin damı çöktü

- Hakkari'de toprak damlı evin damı çöktü Evi çöken anne gözyaşları arasında yardım istedi Rozerin Bozkurt, "Okuyup ailemi bu durumdan kurtaracağım" Hakkari'de 4 nüfuslu Bozkurt ailesinin yaşadığı toprak damlı bir evin mutfak tavanı çöktü.

- Hakkari'de toprak damlı evin damı çöktü

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Evi çöken anne gözyaşları arasında yardım istedi

Rozerin Bozkurt, "Okuyup ailemi bu durumdan kurtaracağım"

HAKKARİ - Hakkari'de 4 nüfuslu Bozkurt ailesinin yaşadığı toprak damlı bir evin mutfak tavanı çöktü.

Bulak Mahallesinde 4 nüfuslu Bozkurt ailesinin kiralık oturduğu toprak damlı evin mutfak bölümü aniden çöktü. Çökme sonucu can kaybı yaşanmazken, evde tehlikenin devam ettiği belirtildi. Tahmini 80 yıllık olduğu öğrenilen toprak evin birçok yerinde ise çatlaklar ve çökmeler görünüyor. Yaklaşık 80 yıllık olduğu tahmin edilen toprak damlı evde kiracı olan Hazal Bozkurt, yaşadıklarını gözyaşları arasında anlattı. Bozkurt, "Ben bu evde kiracıyım. 2 tane kız çocuğum var. Eşim işsiz. Bende gündelik işlere giderek evimi geçindiriyorum. Sabah evimin mutfak damı aniden çöktü. Ne yapacağımızı nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Evin tavanı çökecek korkusuyla mutfağa girip çocuklarıma bir yemek yapamadım. Ev çok eski tahtaları çürümüş. Evin her tarafından haşereler çıkıyor. Çocuklarım gece korkudan uyuyamıyor. Çocuklarım rahatça ders çalışamıyor. Hiçbir gelirimiz yok. Vali ve Belediye başkanından yardım istiyorum" dedi.

Henüz öğrenci olan Rozerin Bozkurt isimli kız çocuğu da, iki katlı toprak evde yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek, yetkililerden yardım istedi. Bozkurt, "Çok eski toprak damlı evde kiracı olarak oturuyoruz. İçinde bulunduğumuz evin mutfak tavanı çöktü. Evimiz mahvoldu. Gün boyu mutfağa korkuyla girip çıkıyoruz. Odunlar çürümüş. Her an çökebilir. Bu nedenle yemek yapamadık. Karnımız aç. Geceleri korkuyla uyuyup kalkıyoruz. Evde tahta kuruları ve fareler var. Üzerimize atlıyorlar. Çok korkuyoruz. Babam işsiz. Annem ise gündelik işlere gidiyor. Bizi öyle geçindiriyor. Öğrenciyim. LGS'ye girdim. Bu şartlar altında ders çalıştım. Okuyup aileme destek olmak istiyorum. Ama bu şartlar altında çok zor. Vali ve Belediye Başkanı, Bakanlıktan, Emniyet Müdürümüzden vede hayırseverlerden yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hakkari, Anne, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari'de toprak damlı evin damı çöktü - Son Dakika
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