Hakkari'de toprak evin damı kısmen çöktü - Son Dakika
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Hakkari'de toprak evin damı kısmen çöktü

6 saat önce

Hakkari'de toprak evin damı kısmen çöktü.

Hakkari'de toprak evin damı kısmen çöktü, System.String[]

Hakkari'de toprak evin damı kısmen çöktü.

Merkeze bağlı Dağgöl Mahallesi'nde 6 kişilik Tatlı ailesinin kirada oturduğu evin damında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı evde, mutfak bölümü kullanılmaz hale geldi.

Evde oturdukları sırada çökmenin yaşandığını belirten Türkan Tatlı,çocuklarıyla telaşla dışarı çıktığını söyledi.

Kentte son zamanlarda yağışların etkili olduğunu dile getiren Tatlı, "Çökme olduğunda çok korktuk. Mutfak bölümünü şu anda hiç kullanamıyoruz. Eşim kalorifercilik yaparak geçimimizi sağlıyor. Kirada oturuyoruz. Zor durumdayız. Bazı eşyalarımız da kullanılamaz hale geldi." dedi.

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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