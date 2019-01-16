Hakkari'de Toprak Kayması
1 saat önce
Hakkari'de toprak kayması nedeniyle Çukurca kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Hakkari
'de toprak kayması nedeniyle Çukurca
kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre, Hakkari-Çukurca kara yolundaki Çimenli köyü yakınında toprak kayması meydana geldi.
Olay yerine yakın bölgede çalışma yapan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, durumu fark edince olası bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı.
Kara yolunda biriken kaya parçaları ve toprak, ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sonucu kaldırıldı. Yol tekrar trafiğe açıldı.
Toprak kayması anı ekiplerce cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:28 Kaynak: AA
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