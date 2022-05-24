Toz taşınımı etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Toz taşınımı etkili oluyor

24.05.2022 14:29

Hakkari ve ilçelerinde toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari ve ilçelerinde toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi azaldı ve görüş mesafesi düştü. Ayrıca, pencere, balkon, araç, iş yerleri ve evlerin çatıları tozla kaplandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte rüzgarın güneyli yönlerden akşam saatlerine kadar kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Toz taşınımının akşam saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği aktarılan bilgilendirmede, buna bağlı olarak çamur şeklinde yağış, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ifade edildi.

Bilgilendirmede, astım ve solumun güçlüğü olan vatandaşların mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları, çıkmaları halinde ise maske kullanmaları önerildi.

Toz taşınımı etkili oluyor
Toz taşınımı etkili oluyor
Toz taşınımı etkili oluyor
Toz taşınımı etkili oluyor

YORUMLAR
500
Bingöl'de toz taşınımı etkili oluyor Bingöl'de toz taşınımı etkili oluyor Toz taşınımı etkili oldu Toz taşınımı etkili oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toz taşınımı etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
19:53 Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 20:00:58. #1.11#
SON DAKİKA: Toz taşınımı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement