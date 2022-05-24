Toz taşınımı etkili oluyor

Hakkari ve ilçelerinde toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi azaldı ve görüş mesafesi düştü. Ayrıca, pencere, balkon, araç, iş yerleri ve evlerin çatıları tozla kaplandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte rüzgarın güneyli yönlerden akşam saatlerine kadar kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Toz taşınımının akşam saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği aktarılan bilgilendirmede, buna bağlı olarak çamur şeklinde yağış, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ifade edildi.

Bilgilendirmede, astım ve solumun güçlüğü olan vatandaşların mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları, çıkmaları halinde ise maske kullanmaları önerildi.