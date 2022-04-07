Hakkari'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Hakkari'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor

07.04.2022 14:58
Hakkari'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor

Hakkari'de dün akşam saatlerinde başlayan Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor.

Hakkari'de dün akşam saatlerinde başlayan Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor.

Toz taşınımı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği kentte, görüş mesafesi düştü.

Kenti saran toz bulutu nedeniyle yüksek rakımlı dağların büyük bölümü görülmez hale geldi. Evlerin balkonları ve araçların üzeri tozla kaplandı, oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlardan Abdulhamit Kaya, toz bulutundan dolayı Sümbül Dağı'nı göremediklerini belirterek, "Bugün toz bulutları oluşmuş. Her yer tozla kaplandı." dedi.

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Hakkari, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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