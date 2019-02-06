Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Trafik Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Hakkari'de Trafik Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Hakkari'de yürüyüş düzenlendi.

Hakkari'de Trafik Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Hakkari'de yürüyüş düzenlendi.

81 ilde 12.00-13.30 saatleri arasında eş zamanlı yapılan yürüyüş Hakkari'de de yapıldı. Gençlik Caddesi üzerinde bulunan Sümbül Anadolu Lisesi önünde düzenlenen yürüyüşe Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, kurum amirleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Burada öğrencilere, trafik kuralları ile ilgili düdük ve broşür dağıtıldı. Toplum Destekli Polis ekipleri tarafından getirilen anahtarlık ve not defterleri öğrenci, şoför ve vatandaşlara dağıtıldı. Burada konuşan Vali İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Bugün burada öğrenci ve vatandaşlarımızla Hakkari'de yaya öncelikli trafik kuralları farkındalığını oluşturmak için yürüyüş yapacağız" dedi.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler daha sonra yürüyüşe geçtiler. Öğrencilerle birlikte yaklaşık 2 kilometre yürüyen Vali Akbıyık, yolda sürücülere ve vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi vererek, trafik kurallarının anlatıldığı el broşürleri verdi. Yüksekova'da bir öğrenci ile görüntülü de görüşen Vali Akbıyık, yapılan yürüyüş hakkında bilgi verdi. Yürüyüş Cumhuriyet Caddesi üzerinde sona erdi. Vali Akbıyık, daha sonra burada vatandaşlarla birlikte bir süre sohbet etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:11 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Güncel
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