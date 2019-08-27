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Hakkari'de trafik kazası: 1 yaralı

9 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hakkari'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şemdinli- Yüksekova kara yolunun Altınsu köyü mevkisinde, sürücünün kimliği belirlenemeyen 34 FD 8123 plakalı kamyonet virajı alamayarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüksekova, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:30 Kaynak: AA
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