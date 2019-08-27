Hakkari'de trafik kazası: 1 yaralı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:30 Kaynak: AA
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şemdinli- Yüksekova kara yolunun Altınsu köyü mevkisinde, sürücünün kimliği belirlenemeyen 34 FD 8123 plakalı kamyonet virajı alamayarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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