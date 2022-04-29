Hakkari'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Hakkari'de trafik kazası: 4 yaralı

29.04.2022 20:58
Hakkari'de trafik kazası: 4 yaralı

Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hakkari- Çukurca karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Hakkari-Çukurca karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil havanın yağışlı olmasından dolayı kayarak takla attı. Araçta bulunan 4 kişi Üzümcü köyü sakinleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesi üzerine ambulanslar kaza yerine intikal etti. Yaralılar kaza yerinde ilk müdahale yapılarak Hakkari Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

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Otomobil, Hakkari, Çukurca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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