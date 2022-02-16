Hakkari'de TSKGV tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hakkari'de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tanıtım toplantısı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında küllerinden doğduğunu ve her alanda büyük gelişim gösterdiğini söyledi.

Ülkede savunma ve harp sanayilerinin millileşip yerlileştiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, devletimiz, milletimiz kendinden beklenen liderliği inşallah bundan sonra da geçmişte olduğu gibi tüm mazlum milletlere, dünya milletlerine kanaat önderi, bir koruyucu şemsiye gibi yapacaktır. Türkiye Türkiye'den ibaret değildir. Bizim bir gönül coğrafyamız var. Mazlum ve mağdur milletlerin bizden, milletimizden beklentisi var, İslam dünyasının beklentisi var, Türk devletlerinin beklentisi var. Onun için biz güçlü olmak zorundayız. Tabi öncelikle güçlü bir orduyla onlara imdat ve nefes olabiliriz. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı da bunun sağlanmasında en önemli lokomotiflerden."

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade de kentteki ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, vakıf olarak savunma sanayi alanında faaliyet gösterdiklerini aktardı.

Vakfın en önemli görevinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve bu doğrultuda halkla gönül bağı kurarak, onlara maddi ve manevi destek vermek olduğuna vurgu yapan Piyade, "Biz bağış toplamak için gelmedik. Biz sizin elinizi sıkmak, sizlerle gönül bağı kurmak, silahlı kuvvetler ile sizler arasında köprü olmak için geldik. Vakıf her zaman olduğu gibi Türk milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki gönül köprüsünü güçlendirmeye, hisse sahibi olduğu şirketleriyle Türk savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunmaya büyük bir azim ve karalılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Sinevizyon gösteriminin sunulduğu ve vakfın tanıtım filminin gösterildiği toplantıda, aralarında Vali Akbıyık'ın da bulunduğu bağışçılara madalya takdim edildi.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, TSKGV İl Temsilcisi Şirin Adıyaman, Fahri Tanıtım Kurulu Genel Sekreteri Avukat Abdülmecit Tarhan ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri, şehit aileleri ile güvenlik korucuları da katıldı.