Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"
Son Dakika Güncel Hakkari'de 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'

Hakkari'de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"

7 saat önce

Hakkari'de Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesince TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Hakkari'de

Hakkari'de Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesince TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulun ikinci katındaki fuarın açılışını gerçekleştiren Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, projeleri hazırlayan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Bu tür çalışmaların öğrenciler için olan önemine değinen Akbıyık, "İlimizde eğitim konusunda önemli mesafeler katettik. Dene-yap atölyesinin ilimizde olması çok önemli. Oraya da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz devam ediyor. Türkiye son yıllardaki gelişmeleriyle İHA, SİHA ve diğer elektronik alandaki gelişmelerde Avrupa ve dünya ile boy ölçüşebilecek yenilikler yakalıyor."

Akbıyık, ardından İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve şube müdürleri ile 22 öğrenci tarafından hazırlanan 10 projenin yer aldığı fuarı gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Akbıyık, öğretmenlerle bir araya geldi.

Mustafa Kemal Atatürk, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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