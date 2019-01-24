Hakkari'de Tüm Köy ve Mezra Yolları Ulaşıma Açıldı
12 dakika önce
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tüm köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açıldı.
Hakkari
İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tüm köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açıldı.
Yaklaşık iki hafta boyunca Hakkari genelinde 64 iş makinesi ve 102 personelle karla mücadele çalışması yürüten Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi; 140 köy ve 393 mezra yolunu yeniden ulaşıma açtı. Kar
kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde dondurucu havaya rağmen geceli gündüzlü yapılan çalışmalarda; köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılmasının ardından bu defa da yol genişletme çalışmalarına ağırlık verildi.
Olası kar yağışına karşıda hazır kıta halinde bekleyen Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin yapmış olduğu çalışmalar, yöre halkından tam not aldı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
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