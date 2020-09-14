Hakkari'de, Türk Kızılay ekibine yönelik saldırı kınandı - Son Dakika

Türk Kızılayı Hakkari Şube Başkanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı.

Türk Kızılayı Hakkari Şube Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personelinin şehit olduğu anımsatıldı.

Şehit olan personelin ailesine başsağlığı, yaralılara da şifa dileğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızılay aracımızda belirgin bir Kızılay logosu olmasına rağmen düzenlenen bu silahlı saldırıyı Türk Kızılay Hakkari Şubesi olarak kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırıya rağmen hem yurt içinde hem de yurt dışında ve özelde Suriye'de insani yardım faaliyetlerimiz aynen devam edecektir."