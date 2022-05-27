"Türk Mutfağı Haftası" söyleşisi - Son Dakika
Üye Girişi

"Türk Mutfağı Haftası" söyleşisi

27.05.2022 16:44

Hakkari'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen söyleşide şef Şükrü Güneş, öğrencilere Türk mutfağı kültürü ve yemeklerini anlattı.

Hakkari'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen söyleşide şef Şükrü Güneş, öğrencilere Türk mutfağı kültürü ve yemeklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nin Konferans Salonu'da "Türk Mutfağı" konulu söyleşi düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Müdürlüğünde görevli şef Şükrü Güneş, yaptığı sunumda katılımcılara eski Türk devletleri, Osmanlı Devleti ile modern Türk mutfağı ve yemeklerin tarihiyle ile ilgili bilgiler verdi.

Hakkari yöresine ait mutfak kültürü ve yemekleri konusunda da katılımcıları bilgilendiren Güneş, programın aşçı adayı öğrenciler için faydalı olduğuna inandığını belirtti.

Programa Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu da katıldı.

Türk Mutfağı Haftası söyleşisi
Türk Mutfağı Haftası söyleşisi
Türk Mutfağı Haftası söyleşisi
Türk Mutfağı Haftası söyleşisi

YORUMLAR
500
Bulgaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı Bulgaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı Kosova'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı Kosova'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türk Mutfağı Haftası' söyleşisi - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 22:38:52. #1.12#
SON DAKİKA: "Türk Mutfağı Haftası" söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement