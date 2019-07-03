Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

50 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyeti ile İran Urumiye Sınır Komiseri Albay Ali Alipur başkanlığındaki heyet arasında sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari'de Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyeti ile İran Urumiye Sınır Komiseri Albay Ali Alipur başkanlığındaki heyet arasında sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen toplantıda iki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda alınan kararlar karşılıklı olarak imzalanarak protokol halinde getirildi.

İyi dileklerin temenni edildiği toplantı sonunda Valisi İdris Akbıyık, İran Urumiye Sınır Komiseri Albay Ali Alipur'a plaket, yöreye ait bal ve el dokuması kilim hediye etti. İran Urumiye Sınır Komiseri Albay Alipur ise Vali Akbıyık'a plaket beraberindeki heyet üyelerine de çeşitli hediyeler takdim etti.

Toplantıya Vali Akbıyık başkanlığındaki Türk heyetinden Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 34. Hudut Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Suat Arabayapan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhan Aydın, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Komando Albay Hasan Koyuncu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım ve İl Göç İdaresi Müdürü Cihat Yıldırım Çakar katıldı.

Toplantının ardından Vali İdris Akbıyık, İran Urumiye Sınır Komiseri Albay Ali Alipur ve beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte Yüksekova İlçesine geçerek burada verilen yemeğe katıldı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:59 Kaynak: İHA
Hakkari, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



90'ların yıldız isimlerinden bikini şov! Genç kızlara taş çıkardılar Yerli Kim Kardashian Gizem Şahin, Miss Freedom of The World güzeli seçildi Kemal Sunal vefatının 19'uncu yılında mezarı başında anıldı Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 23:50:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]