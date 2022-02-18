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Hakkari'de TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi - Son Dakika

Hakkari'de TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi

18.02.2022 18:01
Hakkari'de TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi

Hakkari'de İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 74 kişi kurayla belirlendi.

Hakkari'de İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 74 kişi kurayla belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek adaylar için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda kura çekimi yapıldı.

Başvuru yapan 3 bin kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlenen 74 kişiden istenilen şartları yerine getirenler, önümüzdeki günlerde işe başlayacak.

Kura çekimine Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, Hakkari Noter Vekili Serdar Kundakçı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi - Son Dakika


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