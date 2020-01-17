Hakkari'de TYP kuraları çekildi - Son Dakika

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve başvuruda bulunan vatandaşlar katıldı.

Programda yer almak için başvuru yapan 729 kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 70 kişi belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla belediyede istihdam edilecek adaylar için belediye toplantı salonunda kura çekimi yapıldı.

Hakkari 'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 70 kişi kurayla belirlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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