Hakkari'de TYP kuraları çekildi - Son Dakika

Hakkari'de TYP kuraları çekildi
6 saat önce
Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 70 kişi kurayla belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:45 Kaynak: AA
Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 70 kişi kurayla belirlendi.
İŞKUR aracılığıyla belediyede istihdam edilecek adaylar için belediye toplantı salonunda kura çekimi yapıldı.
Programda yer almak için başvuru yapan 729 kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 70 kişi belirlendi.
Programa Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve başvuruda bulunan vatandaşlar katıldı.
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