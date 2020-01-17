Hakkari'de TYP kuraları çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de TYP kuraları çekildi - Son Dakika

Hakkari'de TYP kuraları çekildi

6 saat önce

Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 70 kişi kurayla belirlendi.

Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 70 kişi kurayla belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla belediyede istihdam edilecek adaylar için belediye toplantı salonunda kura çekimi yapıldı.

Programda yer almak için başvuru yapan 729 kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 70 kişi belirlendi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve başvuruda bulunan vatandaşlar katıldı.

Hakkari'de TYP kuraları çekildi

Hakkari, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu
Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:06:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de TYP kuraları çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]