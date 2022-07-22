Hakkari'de uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

Hakkari- Van kara yolundaki Yeni Köprü yakınında hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Söz konusu bölgede yapımı devam eden tünele yakın bir noktada Yasin T. idaresindeki 06 DY 5044 plakalı kamyon hafriyat boşalttığı sırada metrelerce yükseklikten uçuruma devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, buradaki müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.
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