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Hakkari'de uçurumdan düşen kadın öldü

37 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti.

Hakkari'de uçurumdan düşen kadın öldü, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Günyazı köyü Kepenek mezrası kırsalında hayvanlarını otlatan Emine Keskin (54), kayalık bölgede dengesini kaybederek uçurumdan düştü.

Ağır yaralanan Keskin, ambulansla kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı duyan Keskin'in yakınları hastaneye geldi.

Şemdinli, Hakkari, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:30 Kaynak: AA
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