Hakkari'de, 'uluslararası dağ bisikleti kupası' yarışması

HAKKARİ, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nca organize edilen 'Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışı'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ve Japonya'dan da 13 sporcunun katıldığı yarışmada, erkeklerde birinciliği Kazakistan'dan Shakir Adilov, kadınlarda ise Ayşe Çakır elde etti.

Kent merkezindeki Merzan Mahallesi'nde, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nca 'Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışı' düzenlendi. Erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kategoride düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ve Japonya'dan da 13 sporcu katıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık tarafından başlatılan yarışmada 4 kilometrelik parkurda sporcular, 8 tur yarıştı. Dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden sporculara halkın ilgisi yoğundu. Yarış sonunda erkeklerde Kazakistan'dan Shakir Adilov birinciliği, aynı ülkeden Kirill Kazantsev ikinciliği, Japonya'dan Taki Sawada da üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise yarışa tek katılan Ayşe Çakır birinci oldu.

HAKKARİ, İLK KEZ ULUSLARARASI BİR YARIŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Vali İdris Akbıyık, Hakkari'nin ilk kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, "Değişik ülkelerden bisiklet yarışmacıları burada. Bu yarışlar ilimizin, ülkemizin tanıtımı ve dağ bisikletine olan ilginin artması açısından önemli. Hakkari, dağ sporları, kış sporları ve kış turizmi anlamında önemli bir merkez. İnşallah bu potansiyeli bundan sonra da yapacağımız ulusal ve uluslararası turnuvalarla hem Türkiye'mize hem de yurt dışında tanıtacağız" dedi.

Sporcuları ve diğer konukları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını dile getiren Akbıyık, "Sporculara misafirperverliğimizi göstereceğiz, Hakkari'mizi en güzel şekilde tanıtacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Bisiklet Federasyonuna, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, katkı sunan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür tarafından verildi.