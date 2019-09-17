Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması" yapılacak
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Hakkari'de "Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması" yapılacak

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yapılacak olan Union Cycliste Internationale (UCI) Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması için geri sayım başladı.

Hakkari'de

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yapılacak olan Union Cycliste Internationale (UCI) Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması için geri sayım başladı.


Türkiye Bisiklet Federasyonu 2019 faaliyet takviminde yer alan MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışı, 22 Eylül'de Hakkari'nin ev sahipliğinde yapılacak. Yarışmaya Türkiye'den ve farklı ülkelerden katılım yapacak olan sporcular; büyük bayanlar ve büyük erkekler kategorisinde yarışacaklar. Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olması beklenen yarışma, 22 Eylül tarihinde saat 10.00'da Hakkari Merzan Mahallesi Sanayi Sitesinin yanında start alacak.


Hakkari Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari'de ilk defa yapılacak olan uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın heyecanını, sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Güldal, "Bu sevinci ve heyecanı bütün hemşehrilerimizle birlikte paylaşmak ve yaşamak istiyoruz. Şimdiden katılacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bütün sporseverleri 22 Eylül 2019 saat 10.00'da Merzan Mahallesi'nde yapılacak olan yarışmaya bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye, Hakkari, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
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