Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması startı verildi
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Hakkari'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması startı verildi

42 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık Hakkari'de yapılacak olan Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması'nın startını verdi.

Hakkari'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması startı verildi, System.String[]

Hakkari Valisi İdris Akbıyık Hakkari'de yapılacak olan Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması'nın startını verdi.


Hakkari'de yarın saat 10.00'da yapılacak olan Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması hazırlıkları tamamlandı.


Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü S. Süleyman Dilberoğlu ve Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aldılar.


Burada bulunan bisikletli gençlerle beraber hatıra fotoğrafı çektiren Vali Akbıyık ve Başkan Gür, sporculara başarılar dilediler. Yarın Hakkari'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması yapılacağını ifade eden Vali Akbıyık, yarışmanın startını bugün verdiklerini söyledi. Yapılacak yarışmanın ardından ise saat 14.00'te de Avrupa Hareketlilik Haftasının bu yılki teması olan "Beraber Yürüyelim" etkinliği yapılacağı belirtildi.


Etkinlikler kapsamında Gençlik Merkezi önünde başlayacak yürüyüşün valilik önünde sona ereceği öğrenildi. - HAKKARİ

Emrullah Gür, AK Parti, Hakkari, Gür, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:08 Kaynak: İHA
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