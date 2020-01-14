Hakkari'de üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ın himayelerinde başlatılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen eğitim seferberliği kapsamında Önder İmam Hatipliler Derneğinin katkılarıyla üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu.



Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari'de başlatılan eğitim seferberliğinin kentte ciddi bir heyecan ve ivme kazandırdığını söyledi.

Amaçlarının ve hedeflerinin öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu belirten Gür, şunları kaydetti:

"Sizin kendi yetenekleri ve potansiyellerinin farkında olan, ne olmak istediğine dair amacı net olan ve geleceğin Türkiye'sinde kendisine, ailesine ve ülkesine faydası olan bireyler olmanız bizim en büyük hedefimizdir" dedi.

Hakkari Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Adil Demir de dernek olarak her yıl Hakkari'ye sundukları kaynak kitap desteğini bu yılda devam ettirdiklerini vurguladı.

Bu yıl gençlere 3 bin 470 kitap seti desteğinde bulunduklarını ifade eden Demir, "Temennimiz gençlerimizin sarf edecekleri gayret ile iyi bir lise ve üniversiteye yerleşmeleridir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 170 öğrenciye kitap seti dağıtıldı.