Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu iki üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu Göllerbaşı ve Varkavik Üs bölgeleri yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürüyor.
Ekipler, iş makineleriyle yürüttükleri zorlu çalışmaları cep telefonuyla kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de üs bölgesi yollarında 8 metre karla mücadele - Son Dakika