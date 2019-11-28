Son Dakika Haberleri: Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti 2 şehit, 13 yaralı
Son Dakika Güncel Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti 2 şehit, 13 yaralı - Son Dakika

Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti 2 şehit, 13 yaralı

6 saat önce

Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti 2 şehit, 13 yaralı.

Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti 2 şehit, 13 yaralı

Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti 2 şehit, 13 yaralı

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:06 Kaynak: DHA
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