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Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti 2 şehit, 13 yaralı
6 saat önce
Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti 2 şehit, 13 yaralı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:06 Kaynak: DHA
Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti 2 şehit, 13 yaralı
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