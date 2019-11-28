Son Dakika Haberleri: Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti: 2 şehit, 13 yaralı (2) - Yeniden
Son Dakika Güncel Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti: 2 şehit, 13 yaralı (2) - Yeniden - Son Dakika

Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti: 2 şehit, 13 yaralı (2) - Yeniden

6 saat önce

HAKKARİ ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı.

Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti: 2 şehit, 13 yaralı (2) - Yeniden, System.String[]

HAKKARİ ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hastanede tedavi gören yaralı askerleri ziyaret edip, doktorlardan bilgi aldı.

Olay, dün gece, Hakkari ile Çukurca ilçesi arasında bulunan, yol güvenliğinin sağlandığı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Hakkari ve çevresinde yağmur etkili olurken, üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınıp, önce Fatih Kışlası'na buradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tedaviye alınan yaralı askerleri ziyaret edip, başhekim ve doktorlardan sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Tuğgeneral Muammer Alper de eşlik etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Akbıyık, "Maalesef Hakkari- Çukurca yolunda Davuş Tepe Üs Bölgemizde jandarma astsubay başçavuş ve uzman çavuşumuzu yıldırım düşmesi sonucu şehit verdik. Birincide mevziye yıldırım düşüyor. Arkadaşlarını kurtarmaya giden diğer personel de ikinci yıldırım düşmesi sonucu yaralanıyor. Yaralılarımızın durumu iyi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz" dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.


Çukurca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
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