Hakkari'de usta öğreticiler ve kursiyerler geri dönüşüm kütüphanesi kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de usta öğreticiler ve kursiyerler geri dönüşüm kütüphanesi kurdu

01.04.2022 13:56
Hakkari'de usta öğreticiler ve kursiyerler geri dönüşüm kütüphanesi kurdu

Hakkari Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğretici ve kursiyerlerin atıl malzemelerden oluşturduğu geri dönüşüm kütüphanesi hizmete girdi.

Hakkari Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğretici ve kursiyerlerin atıl malzemelerden oluşturduğu geri dönüşüm kütüphanesi hizmete girdi.

Merkezin ikinci katında kurulan kütüphanenin açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte eğitimin öncelikli meseleleri olduğunu söyledi.

Birçok alanda olduğu gibi eğitim anlamında da ciddi yatırımların hayata geçirildiğini belirten Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı kampanya kapsamında kent genelinde 116 kütüphane kurulduğunu ve eğitimin kalitesinin artırılması için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Vali Akbıyık ve katılımcılar açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi, kitapları inceledi.

Akbıyık, daha sonra usta öğretici ve kursiyerlerle bir araya geldi.

Açılışa, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, şube müdürleri, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yurdagül Timur, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, geri dönüşüm, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de usta öğreticiler ve kursiyerler geri dönüşüm kütüphanesi kurdu - Son Dakika


Son Dakika
13:47 Erkek şiddeti bir türlü son bulmuyor! Tartıştığı sevgilisine sokak ortasında saldırdı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Bakan Sergey Lavrov: Daha iyi anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
13:09 Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz, nazar değmesini istemem
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:01:48. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de usta öğreticiler ve kursiyerler geri dönüşüm kütüphanesi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement