Hakkari'de usta öğreticiler ve kursiyerler geri dönüşüm kütüphanesi kurdu - Son Dakika

Hakkari Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğretici ve kursiyerlerin atıl malzemelerden oluşturduğu geri dönüşüm kütüphanesi hizmete girdi.

Merkezin ikinci katında kurulan kütüphanenin açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte eğitimin öncelikli meseleleri olduğunu söyledi.

Birçok alanda olduğu gibi eğitim anlamında da ciddi yatırımların hayata geçirildiğini belirten Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı kampanya kapsamında kent genelinde 116 kütüphane kurulduğunu ve eğitimin kalitesinin artırılması için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Vali Akbıyık ve katılımcılar açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi, kitapları inceledi.

Akbıyık, daha sonra usta öğretici ve kursiyerlerle bir araya geldi.

Açılışa, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, şube müdürleri, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yurdagül Timur, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.