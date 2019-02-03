Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu
15 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 56 kilogram 340 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde 56 kilogram 340 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, önceki gün, Yüksekova ilçesinden Van
istikametine gitmekte olan yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada 56 kilogram 340 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edilerek, İran
uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:56 Kaynak: AA
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