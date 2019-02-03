Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Hakkari'de polis kontrol noktasında bir araçta 320,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkari
'de polis kontrol noktasında bir araçta 320,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda dün Depin polis kontrol noktasında Van
istikametinden gelen bir araçta yapılan aramada 320,5 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 6 bin 665 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:17 Kaynak: AA
Esnaf ile Mahalleli Birbirine Girdi, Polis Ekipleri Bir Kişiyi Linç Etmeye Çalışan Mahalleliyi Zor Sakinleştirdi
Trafik Polisinden Tehlike Saçan Kamyon Sürücüsüne "Nereye Böyle" Anonsu
Uyuşturucudan Bayılan Gençten Polise İlginç Tepki: Polis misin, Hamamcı mısın
Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması