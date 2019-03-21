Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

54 dakika önce

Hakkari'de kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta 83,82 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Hakkari'de kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta 83,82 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Depin polis kontrol noktasında 19 Mart'ta şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 83,82 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:47 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
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