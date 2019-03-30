Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 25 kilo 480 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde, 25 kilo 480 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü
ve 3. Piyade
Taktik Tümen Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Yüksekova'da dün şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 25 kilo 480 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirilmiştir. Bir kişi gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:27 Kaynak: AA
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