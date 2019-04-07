Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 125 kilo 180 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde bir araçta yapılan aramada 125 kilo 180 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Yüksekova Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir araçta arama yapıldı.
Aramada, aracın değişik bölmelerine gizlenmiş 125 kilo 180 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:55 Kaynak: AA
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