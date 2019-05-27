Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 59 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:51 Kaynak: AA
'nin Yüksekova
ilçesinde 59 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.
Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 59 kilo 460 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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