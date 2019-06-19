Son Dakika Haberleri: Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

10 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 49 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 49 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Yüksekova ilçesi Dağlıca yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 49 kilo 700 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Bir şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:58 Kaynak: AA
Yüksekova, Hakkari, Güncel
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