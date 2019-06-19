Son Dakika Haberleri: Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

19 dakika önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, eroin olduğu değerlendirilen 21 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Hakkari'nin Derecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, eroin olduğu değerlendirilen 21 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi'nde icra edilen operasyonda 21 kilo 790 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:26 Kaynak: AA
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