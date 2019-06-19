Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, eroin olduğu değerlendirilen 21 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:26 Kaynak: AA
'nin Derecik
ilçesinde düzenlenen operasyonda, eroin olduğu değerlendirilen 21 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi'nde icra edilen operasyonda 21 kilo 790 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.
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